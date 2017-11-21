العبادي يعلن انتهاء داعش في العراق ويرفض تصنيف “النجباء” ضمن الميليشيات”الإرهابية”

أعلن رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، نهاية تنظيم داعش في العراق، فيما حذّر السياسيين “الفاسدين” من حملات ستطالهم.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي، إن العراقيين هم من قاتلوا تنظيم داعش، ولا توجد أية قوة أخرى تقاتل على الأرض، محذرًا من أن الخلافات السياسية تفتح الباب إلى عودة داعش.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني “حسن نصر الله” أعلن استعداده لسحب قواته المقاتلة في العراق بعد انتهاء داعش، مؤكدًا أن وجود تلك القوات هو بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وقبل إعلان العبادي أعلن قائد فيلق القدس الإيراني “قاسم سليماني” نهاية تنظيم داعش بعد انتهاء عملية استعادة البوکمال، باعتبارها الحصن الأخير لما سمّاه التنظيم “الصهيوأمريكي”، ورفع علم سوريا”.

وبشأن تجريم فصيل “حركة النجباء” رفض العبادي القرار الأمريكي، وأشار إلى أن هذه الفصائل لها دور كبير في مقاتلة داعش، مضيفًا: “لا نسمح بتجريم كل من قاتل داعش الإرهابي”.

وتظاهر العشرات من عناصر الميليشيات عصر اليوم في محافظة النجف احتجاجًا على تصنيف الكونغرس لها، فيما هدّد القيادي في سرايا عاشوراء عبد اللطيف العميدي باستهداف القوات الأمريكية في البلاد وقال: “أصبحت عدونا المباشر بعد قرار الكونغرس ضد حركة النجباء”، واعتبر أن القرار الأمريكي يراد منه استهداف جميع فصائل الحشد الشعبي.