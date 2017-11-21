الحريري يصل إلى القاهرة ويتجه للقصر الرئاسي لمقابلة السيسي

قالت مصادر بمطار القاهرة والمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إنه وصل إلى العاصمة المصرية مساء اليوم الثلاثاء لعقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الحريري يقيم في العاصمة الفرنسية باريس منذ يوم السبت والتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه سيعود إلى لبنان غدا الأربعاء للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال.

وقال المكتب الإعلامي للحريري إنه وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم وكان في استقباله وزير الصحة المصري والسفير اللبناني لدى مصر وتوجه بعد ذلك مباشرة إلى القصر الرئاسي.

وقال الحساب الرسمي للحريري على تويتر إن اللقاء بين رئيس الوزراء المستقيل والسيسي ستليه مأدبة عشاء يقيمها الرئيس المصري على شرف ضيفه الزائر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن زيارة الحريري تستغرق يوما واحدا، وقالت الرئاسة المصرية أمس الاثنين إن السيسي سيبحث مع الحريري آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الموقف في لبنان.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني مساء اليوم. وأضافت أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والتأكيد على أهمية الحفاظ على استقراره.