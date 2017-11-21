ليبيا.. رئيس المجلس الأعلى للدولة يعلن مقترحًا لإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد الرحمن السويحلي، عن مقترح لإجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، في حال فشل مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، بحسب الوكالة الليبية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وقال السويحلي، عقب لقائه بالسفير الألماني لدى طرابلس، كريستيان بوك، أمس الإثنين، إن “المجلس سيُناقش، خلال جلسة في الأسبوع الجاري، مقترحًا لإجراء انتخابات مبكرة، خلال ستة أشهر، تُشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة، يتم تشكيلها لتصريف الأعمال، والإشراف على الانتخابات، وذلك في حال فشل مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، برعاية الأمم المتحدة”.

ووقعت أطراف النزاع، في كانون الأول/ديسمبر 2015، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق.

ورفض مجلس النواب اعتماد حكومة الوفاق، مشترطًا إدخال تعديلات على الاتفاق، الذي يأمل المجتمع الدولي أن ينهي الفوضى الأمنية والسياسية في البلد العربي الغني بالنفط.

وأوضح السويحلي، في بيان، أن “مُقترح إجراء انتخابات مُبكرة يأتي انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للدولة على إيجاد حل للأزمة، وهو مبادرة حقيقية، وليس مناورة سياسية، كما فعلت بعض الأطراف الساعية إلى الحفاظ على مواقعها ومصالحها الخاصة.. والاتفاق السياسي يبقى الإطار العملي الوحيد لإدارة العملية السياسية في ليبيا، وليس هناك أي تاريخ مُحدد لانتهائه”.

وشدد على أن تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل يتعلق بولاية حكومة الوفاق الوطني فقط، ولا يتعلق بشرعية الاتفاق السياسي.

ويدور الصراع على السلطة في ليبيا بين حكومتين، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، ومقرها في العاصمة طرابلس (في الغرب)، والأخرى هي “الحكومة المؤقتة”، ومقرها في مدينة البيضاء (في الشرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (في الشرق).

وجدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدعوة إلى “خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية بشكل كامل… ومشاركة جميع ضباط الجيش الليبي في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وعدم السماح باختزالها في طرفٍ أو شخصٍ بعينه”.

وأعرب السويحلي عن حرص المجلس على “إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، عبر تحقيق توافق وشراكةٍ كاملة مع مجلس النواب، تضمن توازنًا سياسيًا يؤدي إلى السلام والاستقرار”.