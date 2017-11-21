إيران تعلن مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري في البوكمال بينهم ضابط كبير

أفادت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر من قوات فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري، بينهم ضابط برتبة عقيد، خلال عمليات تحرير مدينة البوكمال، بريف دير الزور في سوريا.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية، إن “5 من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري لقوا مصرعهم، خلال المشاركة في عمليات تحرير مدينة البوكمال السورية”، مشيرةً إلى أن من بين القتلى العقيد علي رضا نظري.

وأضافت الوكالة: “العقيد علي رضا نظري هو ضابط متقاعد وقائد وحدة المدفعية قُتل خلال اشتباكات البوكمال السورية”.

وكان الإعلام الحربي المركزي، أعلن قبل يومين تحرير الجيش السوري وحلفائه مدينة البوكمال، بريف دير الزور بالكامل، آخر معقل لتنظيم داعش المتشدد في سوريا.

وفي يوم السبت، أعلنت إيران عن مقتل “اللواء خير الله صمدي”، المقرّب من قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، في معارك البوكمال، إثر إصابته بشظايا قذيفة.

وقال مسؤول إيراني العام الماضي: إن أكثر من ألف جندي إيراني قُتلوا في سوريا، بمن فيهم كبار أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.