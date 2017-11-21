في خطاب أمام الكنيست.. سفير مصر يربط بين التعاون على مكافحة “الإرهاب” وجهود تحقيق السلام

دعا السفير المصري لدى تل أبيب، حازم خيرت، الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال الفرصة الحالية لتحقيق السلام، وعدم ترك تلك المهمة للأجيال القادمة، كما ربط بين التعاون الأمني في مجال مكافحة “الإرهاب” وبين جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وأشار خيرت إلى أن مصر تطالب بإنشاء آلية دولية، بحيث “يكون جميع اللاعبين في المنطقة جزءًا من محاولات استئصال الإرهاب”، على حد قوله.

وقال خيرت، في خطاب ألقاه في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 40 عامًا على زيارة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى القدس، إن الجميع يعانون من “الإرهاب” الذي يلقي بظلاله على المنطقة، وإنه يجب إرساء أسس التعاون الإقليمي لتحويل مهمة تحقيق السلام إلى “مهمة أكثر انفتاحًا”، مطالبًا زعماء المنطقة بـ”التحلي بالشجاعة مثلما فعل السادات حين قام بزيارة القدس”، بحسب ما أفاد به موقع “واللا” العبري.

وأضاف أن “علينا مواجهة جذور الإرهاب وتحقيق الحسم ضد المتطرفين”، داعيًا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استكمال رؤية السادات بشأن السلام في المنطقة، والسعي نحو التوقيع على اتفاق بين الطرفين، يقوم على أساس حل الدولتين.

ونقل الموقع عن خيرت قوله: “ينبغي علينا عدم تفويت فرصة تحقيق السلام، نستطيع أن نجد حلًا للمشكلة الفلسطينية، بما يتيح التعايش المشترك إلى جوار إسرائيل بسلام وازدهار”.

ولفت في هذا الصدد إلى أن مصر “ما زالت تتمسك برفع راية السلام، وتعمل من أجل المصالحة الفلسطينية التي ستقود إلى السلام”، مضيفًا: “لن تتوقف مصر عن بذل هذه الجهود، وتعمل مع الأمريكيين في هذا الصدد من أجل السلام المنشود، ولن تترك تلك المهمة للأجيال القادمة”.

وانتقد السفير المصري سياسات الحكومة الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلًا إنه ينبغي منح الفلسطينيين حقوقهم السيادية، كما ينبغي بذل جهود لتمكينهم من العيش بسلام وتطبيق حل الدولتين، مع عاصمة فلسطينية في القدس.

وشارك في الفعاليات التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، كل من رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي، فضلًا عن هرتسيل ياعكوف، رئيس مركز تراث مناحيم بيغين، وكذلك مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جناح المعارضة آفي غاباي كلمة اليوم في الكنيست، بمناسبة مرور 40 عامًا على زيارة السادات.