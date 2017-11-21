“وحدات حماية الشعب” السورية الكردية تتهم تركيا بالعدوان على عفرين

اتهمت “وحدات حماية الشعب” السورية الكردية، القوات التركية، اليوم الثلاثاء، بأنها “صعدت وتيرة اعتدائها على محيط مقاطعة عفرين”، التي تسيطر عليها الوحدات وتقع على الحدود الشمالية الغربية لسوريا مع تركيا.

وقالت الوحدات، في بيان، إن الأتراك “يثيرون العديد من الشائعات حول مبادرة قواتنا بالهجوم على الأراضي التركية، وهذه ما هي إلا جزء من لعبة التضليل التي تحيكها تركيا في ظل صمت محلي ودولي تجاه هذا العدوان المستمر”.

وقالت إن تركيا قصفت عدة قرى في عفرين، أمس الإثنين، بالمدفعية الثقيلة والبنادق الآلية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي: إن تركيا بحاجة إلى “تطهير عفرين” من وحدات حماية الشعب. واتهمت أنقرة الوحدات، أمس الإثنين، بشن هجوم على موقع مراقبة في محافظة إدلب.

وكانت تركيا أرسلت قوات إلى مناطق في سوريا متاخمة لعفرين؛ لمواجهة نفوذ قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة فرعًا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا داخل تركيا منذ ثلاثة عقود.

وتقود وحدات حماية الشعب تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” الذي يضم مسلحين من العرب والأكراد، يقاتلون تنظيم داعش بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.