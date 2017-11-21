حفتر يتهم “المجلس الرئاسي” بدعم عصابات تعتدي على المهاجرين وتنتهك حقوقهم (صور)

اتهمت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عصابات محلية تكتسب شرعيتها من المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بالتعدي على المهاجرين وانتهاك حقوقهم.

وحذرت قيادة الجيش، العصابات المحلية من “مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات”، داعيةً المجتمع الدولي إلى “رفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة العربية الليبية، للزيادة من قدراتها لمواجهة الجريمة العابرة للحدود والتي تعتبرها ضمن ملف مكافحة الإرهاب”.

وقالت القيادة في بيان صدر عنها الثلاثاء إنها “تعمل على رصد نشاط ملحوظ للعصابات التي تمارس الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين وبيعهم من عصابة إلى أخرى حسب مناطق سيطرة العصابات”.

وأوضحت أن “هذه العصابات تبدأ أعمالها من داخل دول المصدر ثم إلى داخل ليبيا، إذ تقوم أكثر من عصابة بالتعامل مع المهاجرين وبيعهم من منطقة إلى أخرى؛ حتى يتم تسليمهم لعصابات أخرى تنشط في عرض البحر تتولى نقلهم إلى أوروبا “.

وشددت على “خلو مناطق سيطرة القوات المسلحة من هذه العصابات ومن نشاطها الإجرامي “، في الوقت الذي أبدت فيه “رفضها واستهجانها لهذه الجريمة؛ التي تنبذها الأعراف والتشريعات والأديان السماوية كافة”.

وأشارت إلى أنه “بسبب هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية، كانت الكرامة شعارًا للعمليات العسكرية التي تقودها من أجل القضاء عليها وعلى الإرهاب بأشكاله كافة”.

وطالبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المجتمع الدولي “بتدارك الوقت للعمل سويًا من أجل الإنسانية، ومن أجل أمن واستقرار بلدان العالم، وتوفير المناخ المناسب للبناء والتطوير والتنمية، وذلك بتحمل المسؤولية التضامنية في محاربة التهديدات الأمنية الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.