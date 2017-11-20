مقتدى الصدر: علاقتي بالسعودية أزعجت إيران

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إن علاقاته مع المملكة العربية السعودية أزعجت إيران، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة هي خدمة للشعب العراقي.

وأوضح الصدر في مقابلة مع قناة “الشرقية” العراقية بثت مساء الإثنين، إنه “مع إقامة العراق علاقات مع محيطه العربي وفي مقدمتها السعودية”، مطالبًا بضرورة وقف التصريحات بين دول المنطقة التي من شأنها إشعال حرب خطيرة.

وأبدى الصدر رفضه بقاء الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أنه “مع دمج قوات الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية العراقية ومنع العناصر الوقحة من الانخراط في صفوف المؤسسات الحكومية”.

وكان زعيم التيار الصدري زار السعودية في مطلع يوليو الماضي، بعد تلقيه دعوة رسمية من المملكة.

ووصف الصدر، الرياض بأنها بمثابة “الأب”، قائلًا إن السعودية أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام بالمنطقة.