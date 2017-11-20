رغم استقالته.. مسعود بارزاني يرفض قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الاستفتاء

أعلن رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، رفضه قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي صدر اليوم الإثنين، القاضي بإلغاء نتائج استفتاء الاستقلال، الذي أجري في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأثار أزمة كبرى بين أربيل وبغداد.

وقال بارزاني إن “قرار المحكمة الاتحادية فردي وسياسي، وإنه لا يوجد أي سند قانوني ودستوري لإلغاء نتيجة تصويت 3 ملايين مواطن في كردستان”.

وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية تخضع لرغبات الحاكمين في بغداد، وتعمل وفق أهوائهم، وأن هناك خروق أحدثتها الحكومة العراقية ضد الإقليم، لكن المحكمة التزمت الصمت بشأنها، وتلك الانتهاكات هي التي دفعت الإقليم إلى إجراء الاستفتاء بصورة سلمية وفق الدستور العراقي”.

واعتبر بارزاني الذي استقال من منصبه الشهر الماضي، وجود المحكمة الاتحادية العليا غير قانوني أو دستوري، قائلًا إنه “يجب على الجميع معرفة أن تلك المحكمة شُكلت قبل إقرار الدستور العراقي عام 2005، وكان من المفترض حلها وإنشاء محكمة جديدة وفق المادة 92 من الدستور”.

واستنكر الرئيس السابق لإقليم كردستان قطع ميزانية الإقليم منذ العام 2014، مطالبًا المحكمة بتوضيح المادة الدستورية، التي تم بموجبها قطع الموزانة بتوقيع شخص واحد، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.