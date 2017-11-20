العاهل الأردني يبدأ زيارة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” بأن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، سيقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع القادم.

ووفق ما أوردته الوكالة على لسان مصدر وصفته بالمسؤول (لم تسمه)، فإن “الملك عبدالله الثاني يعقد خلال زيارته (غير محددة المدة) لقاءات مع لجان الكونغرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب”.

كما يلتقي ملك الأردن، حسب المصدر نفسه، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وتتضمن لقاءات الملك الأردني في الكونغرس مع قيادات مجلس الشيوخ، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات، إضافة إلى اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، ولجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في مجلس النواب.

يُشار إلى أن العاهل الأردني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لقاء هو الثالث له منذ تنصيب ترامب زعيمًا للبيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.