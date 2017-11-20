حكومة كردستان تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لرفع عقوبات بغداد

دعت حكومة إقليم كردستان العراق، المجتمع الدولي، اليوم الإثنين، إلى التدخل والمساعدة في رفع العقوبات، التي فرضتها الحكومة المركزية في بغداد؛ ردًا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم، في أيلول/ سبتمبر الماضي؛ للاستقلال عن العراق.

وقالت حكومة كردستان، في بيان: “إن السياسات التقييدية التي اعتمدتها بغداد ضد أربيل، تشكل انتهاكًا لالتزامات العراق ومسؤولياته، بموجب القانون الدولي والإنساني”.

وأضاف البيان: “ندعو المجتمع الدولي للتدخل، من أجل حث سلطات بغداد، على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية، من وإلى إقليم كردستان، دون شروط”.