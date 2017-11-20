تونس… العثور على جثة مسؤول حكومي جرفتها المياه قبل أسبوعين

عثرت السلطات التونسية اليوم الإثنين، على جثة مسؤول حكومي، جرفته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في الجنوب الشرقي التونسي قبل أكثر من أسبوعين، وتسبّبت في انقطاع السير في عدة طرق، في محافظات قابس وقبلي ومدنين، جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن السلطات في مطماطة التابعة لولاية قابس جنوب شرق تونس أمكنها بعد أيام من البحث المستمر العثور على معتمد المنطقة (مسؤول حكومي) محسن بن عانسي، الذي فقد مع رئيس مركز الأمن بالمنطقة، خلال قيامهما بإنقاذ عدد من تلاميذ المدارس التي كانت قد حاصرتها مياه الأودية بسبب الأمطار.

وكان معتمد مطماطة الجديدة، فقد حينما كان في جولة تفقد للأهالي مع رئيس مركز الأمن الوطني على متن سيارة جرفتها مياه وادٍ في المنطقة.

يذكر أن أمطارًا غزيرة هطلت في الجنوب الشرقي التونسي، وتسببت في وفاة 5 أشخاص بالإضافة إلى قطعها للطرقات واجتياحها للمنازل والمدارس، مما فرض على الدولة تشكيل لجنة طوارئ للإنقاذ.

وأنقذ الجيش التونسي 92 تلميذًا و6 معلمين حاصرتهم المياه في مدرسة بمطماطة الجديدة.

وكان المتحدّث باسم وزارة الداخلية التونسية قد أعلن عن وفاة رئيس مركز الحرس الوطني بمنطقة مطماطة الجديدة التابعة لولاية قابس إثر العثور على جثته بعد ساعات من فقدانه يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.