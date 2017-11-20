انتقادات لاذعة لحماس لدفاعها عن “حزب الله”.. مغردون: نسيتم دماء السوريين لصالح ولاية الفقيه

تعرض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الإثنين، لانتقادات لاذعة على موقع تويتر إثر تغريدة عبر فيها عن موقف حركته الداعم لحزب الله اللبناني في مواجهة موقف عربي يرى في الحزب أداة إيرانية لـ”إرهاب” المنطقة.

وفي إشارة لاجتماع تعقده الفصائل الفلسطينية في القاهرة لاتمام المصالحة، قال أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “النقطة الاولى على جدول اعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني: بان حزب الله ليس بمنظمة ارهابية، وان مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى نفس المصير، يجب ان يكون الموقف بالإجماع لتصويب بوصله العرب السياسية، فلسطين والقدس”.

النقطة الاولى على جدول اعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني: بان حزب الله ليس بمنظمة ارهابية، وان مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى نفس المصير، يجب ان يكون الموقف بالإجماع لتصويب بوصله العرب السياسية، فلسطين والقدس. — د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) November 20, 2017

وفتحت هذه التغريدة الباب أمام كم هائل من الردود الغاضبة، فقد هاجم مغردون أبو مرزوق وحركة حماس، مؤكدين أن حزب الله “ارتكب جرائم في سوريا ولبنان والكويت وأمريكا اللاتنية”، وأنه “منظمة إرهابية طائفية”، ودعوا حركة حماس لعدم ربط نفسها بحزب الله لأنه “يضرها ويشوهها”.

وعلق الكاتب السعودي خالد ابا الخيل: “مدهش حقا أن تصطف حماس مع حزب الله الذي ولغ ولا يزال في دماء الشعب السوري لصالح ولاية الفقيه ويستهدف دولا عربية بإرهابه. هل مصلحة فلسطين أن تصطف حماس مع حزب عميل وطائفي ضد العرب؟! هذا هو الإنحراف الذي يحتاج إلى تصويب”.

مدهش حقا أن تصطف حماس مع حزب الله الذي ولغ ولا يزال في دماء الشعب السوري لصالح ولاية الفقيه ويستهدف دولا عربية بإرهابه. هل مصلحة فلسطين أن تصطف حماس مع حزب عميل وطائفي ضد العرب؟! هذا هو الإنحراف الذي يحتاج إلى تصويب. — خالد الدخيل (@kdriyadh) November 20, 2017

وكتب المغرد بندر : “لاحظ عندما يقول أول نقطة في حوار المؤتمر الفلسطيني مناقشة ( ألا يكون حزب الله إرهابي) أي أصبح الدفاع عن حزب الله وإرهابه أولوية عند حماس، يبدو أن هذه من شروط الرضى الإيراني على حماس.. بالمناسبة أبومرزوق هذا كان في ٢٠٠٨ اصطف مع ايران ضد الإمارات في قضية الجزر المحتلة”.

لاحظ عندما يقول أول نقطة في حوار المؤتمر الفلسطيني مناقشة ( ألا يكون حزب الله إرهابي) أي أصبح الدفاع عن حزب الله وإرهابه أولوية عند حماس، يبدو أن هذه من شروط الرضى الإيراني على حماس.. بالمناسبة أبومرزوق هذا كان في ٢٠٠٨ اصطف مع ايران ضد الإمارات في قضية الجزر المحتلة — بندر (@Bander150) November 20, 2017

بل إن بعض المعلقين آثروا الرد بمقاطع فيديو من ما وصفوه بشيئ مما فعله حزب الله في سوريا.

شيئ بسيط مما فعله حزب الله اللبناني بالسوريين.. pic.twitter.com/Wwq22RGgjS — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) November 20, 2017

وعلق الكاتب الكويتي عادل عبدالله المطيري: “يا ابو مرزوق هل تساوي نفسك مع حزب اللات الارهابي الذي يقمع ويصادر قرار الليبنانيون ويجيّره لـ #ايران ! ويذبح الشعب المسلم في #سوريا

-اذن لتضعوا على اجندتكم دعم حركة داعش التحررية !!! اذا قررتم ان حزب اللات ليس منظمة ارهابية تستقطون ولن ترتفعوا ابداً”.