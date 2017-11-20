أبو الغيط من بيروت: نتفهم موقف لبنان

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الاثنين، أن الدول العربية تتفهم وتراعي موقف لبنان وتريد تجنيب إقحامه في أي خلاف.

وقدر أبو الغيط في تصريح “للوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، كلمة مندوب لبنان في الجامعة العربية الأحد، واصفًا السفير أنطوان عزام بـ “الراقي”.

وفضل عدم الدخول بتفاصيل اجتماع الجامعة العربية الطارئ، أو الإدلاء بأي موقف إلى ما بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.

ووصل أبو الغيط صباح الاثنين إلى مطار بيروت على رأس وفد من الجامعة، وذلك لإجراء محادثات مع الرئيس عون، وكبار المسؤولين في لبنان .

وكان وزراء الخارجية العرب، صنفوا في البيان الختامي الصادر بعد اجتماعهم الأحد بطلب من السعودية، حزب الله الشريك في الحكومة اللبنانية، على أنه ” إرهابي”، وحملوه “مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية”.

وقد اعترض لبنان على ثلاثة بنود في البيان تصف الحزب بـ”الإرهابي”، مطالباً “بحذف كل ما يتعلق بحزب الله؛ لكي تتم الموافقة على بنود القرار كافة دون تحفظ”، كما تحفّظ العراق على بندين في البيان أحدهما المتعلق بـ”حزب الله”.