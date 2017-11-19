الأمن التونسي يقبض على 3 من مروّجي إشاعة وفاة السبسي

ألقت الأجهزة الأمنية التونسية، الأحد، القبض على 3 أشخاص قالت إنهم “تورطوا” في “ترويج إشاعة” وفاة الرئيس الباجي القايد السبسي، وفقًا لمصادر أمنية.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” إن التحقيقات أثبتت تورط هؤلاء في بث خبر “كاذب” عن وفاة الرئيس التونسي مساء الجمعة الماضية، عبر صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها لقناة “فرانس 24”.

وأضافت، أن “أحد الموقوفين هو أحد العناصر الرئيسة التي قامت بترويج الإشاعة، ويقطن إحدى محافظات الشمال الغربي بالبلاد”، مشيرة إلى أن “المتهم الرئيس يوجد بإحدى الدول الأوروبية”.

في غضون ذلك، استنكر حزب “نداء تونس” الحاكم، ما وصفها “المحاولات البائسة لاستهداف استقرار مؤسسات الدولة التونسية ورموزها التي تقوم بها بعض الأطراف عبر بث الإشاعات، وآخرها الإشاعة التي استهدفت شخص رئيس الجمهورية ومؤسس الحركة”.

ودعا الحزب في بيان صادر عنه، “الأطراف المسؤولة في الدولة إلى التطبيق الصارم للقانون في ملاحقة مروّجي هذه الإشاعات المغرضة”.

من جانبه وصف مستشار الرئيس التونسي نور الدين بن تيشة، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن الخبر الذي راج في ساعة متأخرة الجمعة الماضي، حول وفاة الرئيس السبسي، بـ”الإشاعة المغرضة”، مؤكدًا أنه “يتمتع بصحة جيدة”.

وقال إن “الصفحة التي نشرت الخبر هي صفحة منتحلة لقناة “فرانس 24″، وأن الغرض من هذه الإشاعة محاولة “تسميم المناخ السياسي، وإثارة الفوضى في البلاد، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي داعيًا إلى عدم تداول هذه الأخبار، والإشاعات،”الكاذبة والخبيثة”.

بدورها صرحت قناة “فرانس 24” أنها لا تتحمل مسؤولية أخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شعار القناة الفرنسية.