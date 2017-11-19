مطار طبرق يوضح حقيقة منع طائرة تقل برلمانيين من الهبوط

نفى المسؤول الإعلامي في مطار طبرق الدولي، طارق غريب، اليوم الأحد، منع أي طائرة ليبية أو تابعة للأمم المتحدة تقل أعضاء في البرلمان، من الهبوط في المطار.

وكانت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر منع طائرة الوفد القادمة من طرابلس من الهبوط في المطار.

وأكد غريب على صفحته في “فيسبوك” أنه “أجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير أمن مطار طبرق المكلف من القيادة العامة العميد رشيد المنفي، الذي نفى هو الآخر نفيًا قاطعًا أي علاقة للسلطات الأمنية بمطار طبرق بأمر منع هبوط طائرة النواب بمطار طبرق الدولي”.

ونقل غريب عن المنفي تأكيده “عدم وجود أي تعليمات رسمية بخصوص منع الطائرة من الهبوط”، مؤكدًا أن “كل ما نشر غير صحيح إطلاقًا”، مطالبًا “الوسائل الإعلامية عدم نشر الشائعات”.