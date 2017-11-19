المغرب.. المسؤول عن توزيع الأغذية يعلّق على وفاة 17 شخصًا نتيجة التدافع

قال عبد الكبير الحديدي صاحب مبادرة توزيع الأغذية في مدينة الصويرة المغربية، تعقيباً على حادثة التدافع التي راح ضحيتها 17 شخصاً، إن ما قام به قانوني، وتحت مظلة جمعية خيرية مرخصة.

وأكد الحديدي، أن عملية توزيع الأغذية في مدينة الصويرة ليست الأولى من نوعها، وتتم غالباً وسط حالة الزحام، لكنها لم تصل سابقاً حدَّ وقوع ضحايا نتيجة التدافع.

واعتبر محمد نجل الحديدي، أن استياء غير المستفيدين كان السبب في التدافع القوي خلال توزيع الأغذية، حيث يتم عادة التأكيد على أن سكان منطقة بوعلام في الصويرة لهم الأولوية بتلك المساعدات.

وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة كان يقدّر بحوالي 2500، في حين أن المساعدات كانت عبارة عن كيسين للدقيق، وأكياس أخرى من البقوليات.

وأثارت حادثة التدافع التي أودت بحياة عدد من النساء حزناً كبيراً في الشارع المغربي، وسط تساؤلات عن وصول المواطنين إلى مستويات من الفقر، تجعلهم يتدافعون للحصول على الأغذية.