مقتل 15 شخصا جراء تدافع خلال توزيع مواد غذائية في المغرب

أعلن مصدر رسمي مغربي أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وجرح خمسة آخرون، صباح اليوم الأحد، في تدافع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية في منطقة الصويرة غربي المغرب.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن المأساة وقعت أثناء توزيع المساعدات الغذائية في منطقة سيدي بولعلام، نحو 60 كلم شمال شرق الصويرة.

وقال الطبيب الرئيسي لشبكة المؤسسات الصحية بإقليم الصويرة، زكرياء آيت لحسن، إن كل الضحايا القتلى من النساء، فيما لم تكشف الداخلية المغربية عن جنس الذين قضوا في هذا الحادث.

وأضاف أنه تم نقل خمس نساء حالتهن حرجة إلى المستشفى الجهوي في الصويرة.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أوامره إلى السلطات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

وقرر الملك محمد السادس التكفل شخصيا بتكاليف دفن الضحايا، ومراسم العزاء، وبتكاليف علاج المصابين.

كما أشارت إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أن تحقيقا إداريا شاملاً سيجرى في الموضوع.