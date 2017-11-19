لبنان.. توتر في مخيم عين الحلوة الفلسطيني بعد مقتل عضو في “عصبة الأنصار”

أقفلت المحلات التجارية أبوابها، وخلت الشوارع من المارة، في بعض مناطق مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان اليوم الأحد، بعد قيام مجهول بإطلاق النار على شخص، أفادت وسائل الإعلام المحلية، بأنه ناشط في “عصبة الأنصار”، وإصابته في رأسه.

وأفادت مصادر أمنية، بأن حالة من التوتر تسود منطقة سوق الخضار والشارع الفوقاني في المخيم، بعد قيام مسلح مقنع باغتيال الفلسطيني محمود حجير، الذي تم نقله إلى المسشفى في حالة حرجة.

وقال مصدر لـ “إرم نيوز”: “هناك انتشار للقوة الأمنية في تلك المنطقة لضبط الأمور، وتم فتح تحقيق في الحادث للقبض على مطلق النار”.

وأفاد موقع “قناة الجديد” التلفزيونية بأن حجير تم نقله إلى مستشفى “النداء الإنساني”، في حين قالت قناة إم تي في، إن حجير ينتمي إلى فصيل “عصبة الأنصار” الناشط في المخيم.

ويعيش في مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أكثر من 100 ألف شخص في مساحة لا تزيد على 3 كيلومترات مربعة ، كما يوجد فيه نحو 30 تنظيمًا وفصيلًا مسلحًا.

وشهد المخيم الذي يحاصره الجيش اللبناني منذ عدة أشهر، اشتباكات مسلحة بين مختلف الفصائل أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وتدمير منازل وممتلكات في عدة أحياء.