توقعات بجلسة ساخنة.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث سلوك إيران العدائي

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا في القاهرة الأحد، لبحث سبل مواجهة إيران وحليفها حزب الله اللبناني، اللذين يتدخلان في شؤون دول عربية.

وتزايدت التوترات الإقليمية بين السعودية وإيران، بشأن استقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري المفاجئة وبعد تصاعد الصراع في اليمن.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن “الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، ينعقد بطلب من السعودية وبتأييد من دولة الإمارات والبحرين والكويت، لبحث وسائل مواجهة التدخل الإيراني”.

سلوك إيران العدائي

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن “الإجراءات التي تتخذها المملكة في الشرق الأوسط، تأتي ردًا على ما وصفه بسلوك إيران العدائي”.

وقال حسام زكي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط الأحد إن “ما تقوم به إيران ضد بعض الدول العربية، يستدعي القيام بأكثر من إجراء لوقف هذه الاعتداءات والتدخلات والتهديدات، التي تتم عبر طرق ووسائل كثيرة”.

وأضاف “بالتالي فالحد منها يتطلب سياسة عربية جماعية”، لافتًا إلى أن “الاجتماع سوف يشكل رسالة حازمة لإيران للتراجع عن سياستها الحالية في المنطقة”.

ونقلت صحيفة الأهرام الرسمية المصرية، عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن “الاجتماع قد يحيل الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتتهم السعودية حزب الله بلعب دور في إطلاق صاروخ على الرياض من اليمن.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن “تزويد إيران للمقاتلين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، يمثل عدوانًا عسكريًا مباشرًا”.

ووسط توقعات بحدوث مواجهات خلال اجتماع القاهرة، قال مسؤول لبناني كبير السبت، إن “وزير خارجية لبنان جبران باسيل قد لا يحضر الاجتماع، لكن القرار النهائي بشأن مشاركته سيتخذ صباح الأحد”.