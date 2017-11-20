“الاتحادية العليا” تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، حكمًا بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان له: إن “المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم حكمًا بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم الـ25 من سبتمبر/ أيلول 2017 في إقليم كردستان، وبقية المناطق خارجه”.

وأضاف الساموك أن ذلك القرار يشمل أيضًا إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء”.

وكشف مصدر مطلع أن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وجه بتشكيل وفد كردي رفيع من المحامين، والمختصين في القانون الدولي، والسياسيين البارزين؛ لتمثيل إقليم كردستان في المرافعة.

وقال المصدر لـ “إرم نيوز”، في وقت سابق: إن “الوفد المشكل سيعتمد على حجج منطقية في الدفاع عن الاستفتاء وشرعيته، والأسس التي قام عليها”، متوقعًا في الوقت ذاته “رضوخ الإقليم لقرار المحكمة سواءً بشرعية الاستفتاء أو بطلانه”.

ورغم محاولات إقليم كردستان إجراء وساطة مع بغداد، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قال: إننا “لسنا بحاجة إلى وساطة مع الشعب الكردي، وعليهم فقط تسليم الواردات النفطية؛ كي تمنحهم الحكومة العراقية كامل مستحقاتهم المالية”.