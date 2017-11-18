مقتل 12 مدنيًا في غوطة دمشق جراء قصف جوي ومدفعي للنظام

قُتل 12 مدنيًا على الأقل؛ جراء قصف جوي ومدفعي، شنته قوات النظام السوري، اليوم السبت، على غوطة دمشق الشرقية المحاصرة.

وكثف النظام السوري قصفه الجوي والمدفعي على مناطق الغوطة الشرقية، مستهدفًا كلاً من مناطق: حرستا وعربين ومديرية وحمورية وزماكت وحزة.

وفي وقت سابق، السبت، قال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، في بيان، إن هجمات النظام السوري على غوطة دمشق الشرقية، تسببت بمقتل 45 مدنيًا بين 14 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ أسبوع، لقصف مكثف من قوات النظام، أسفر عن وقوع أكثر من 70 قتيل، وعدد كبير من الجرحى، رغم أن المنطقة مشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها في “مباحثات أستانة”، خلال العام الجاري.