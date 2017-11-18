العراق ينفي مقاطعة اجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا

نفى المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، اليوم السبت، مقاطعة العراق للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يوم غدٍ الأحد في القاهرة.

وأكد محجوب في بيان صحافي، أن “العراق سيشارك في الاجتماع وسيمثله وكيل وزارة الخارجية الأقدم، نزار الخير”. مفندًا ما تردد من تقارير عن أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قرر مقاطعة الاجتماع لأنه من المتوقع صدور بيان يندد بسياسات إيران.

وقال محجوب: إن “سياسة العراق تقوم على مبدأ احتواء الأزمة وعدم التصعيد ونهج لغة الحوار وأسلوب التهدئة”. مشيرًا إلى أن “الجعفري مرتبط بمواعيد مسبقة وجدول أعمال مقرر قبل الإعلان عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب”، الذي سيلتئم غدًا الأحد في مقر الجامعة العربية بطلب من السعودية.

وفي سياق متصل، زار وفد من البرلمان العراقي السعودية، مؤكدًا في بيان له أن “العراق يتطلع لتقوية أواصر العلاقة مع محيطه الدولي”.

وقال البيان: إن “الوفد البرلماني العراقي الموفد إلى السعودية برئاسة النائب حسن شويرد، وعضوية أعضاء لجان الصداقة العراقية الخليجية، حضر حلقة نقاشية في معهد الأمير سعود الفيصل تحت عنوان (العلاقات السعودية العراقية وآفاقها المستقبلية)، وناقش الجانبان تاريخ وجذور العلاقة بين البلدين”.

وأكد البيان أن “العراق والعراقيين لن يسمحوا أن تكون أراضيهم ساحة لتصفية الحسابات، وأنه يتطلع الآن بشكل جاد وحقيقي لتقوية أواصر العلاقة مع محيطه الإقليمي والإسلامي والعربي والدولي وعلى الأصعدة” كافة.