تغيير وزاري محدود على حكومة الشاهد في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم السبت، عن تعديل وزاري محدود، شمل وزارتي الصحة والصناعة.

وبموجب التغيير الوزاري الجديد تم تعيين عماد الحمامي وزيرا للصحة، وسليم الفرياني وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وكان عماد الحمامي يشغل منصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قبل هذا التعيين، الذي يخلف بموجبه محمد الطرابلسي وزير الصحة بالإنابة، منذ وفاة سليم شاكر في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أما سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الجديد في الحكومة التونسية، فقد عيّن سابقا في منصب كاتب دولة مكلّف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في الحكومة التونسية الحالية.

ومر أكثر من عام على تشكيل الحكومة التونسية برئاسة برئاسة يوسف الشاهد، حيث بدأت عملها رسميا نهاية أغسطس/آب 2016، قبل أن تدخل عليها تعديلات جزئية في الأسبوع الأخير من فبراير/ شباط 2017.