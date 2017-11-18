لأول مرة منذ 10 سنوات معبر رفح يعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية‎

فتحت السلطات المصرية، صباح السبت، معبر رفح البري أمام حركة المسافرين من قطاع غزة، حيث توافد الآلاف من أهالي القطاع إلى المعبر، منذ الصباح، في انتظار السماح لهم بالسفر، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات على إغلاقه بشكل شبه كامل.

وأعلنت السلطات المصرية عن فتح المعبر أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، على أن يستمر فتحه خلال اليومين المقبلين، تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني .

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة أعلنت الخميس الماضي، عن قرار السلطات المصرية بفتح المعبر رفح أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجاري.

في حين نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني، كشوفات المسافرين.

وانتشر المئات من أفراد الأمن التابعين للسلطة، داخل صالات وساحات المعبر، وهم يرتدون الزي الرسمي لاستقبال المسافرين.

كما تولت عناصر أمنية تابعة لحماس، الحماية الأمنية الخارجية لمعبر رفح، إلى حين تجهيز قوات أمن من الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر محلية: إن ترتيبات فتح المعبر ناقشها أمس مدير جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، حيث وصل فرج إلى قطاع غزة، الجمعة، وبحث مع السنوار آلية العمل التي ستتم عبر معبر رفح، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالمصالحة.

وكان من المقرر أن تعلن مصر عن فتح المعبر بشكل كامل، ومستمر في الـ15 من الشهر الجاري، إلا أنه جرى تأجيل الموعد.

وبحسب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، فإن التأجيل جاء لـ”ظروف مصرية خاصة”.