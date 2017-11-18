الرئاسة التونسية تنفي إشاعة “وفاة السبسي”

نفى نور الدين بن تيشة مستشار الرئيس التونسي، الخبر الذي راج في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، حول وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مؤكدا أنه عار من الصحة وواصفا ذلك بـ”الإشاعة المغرضة”.

وكانت صفحة منتحلة لصفة فرانس 24 نشرت مساء الجمعة، خبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي .

و أكد المستشار الرئاسي التونسي في تصريح ل”إرم نيوز”، أن الرئيس الباجي قائد السبسي يتمتع بصحة جيدة، داعيا إلى عدم تداول هذه الأخبار و الإشاعات التي وصفها ب”الكاذبة والخبيثة”.

وقال بن تيشة إن الصفحة التي نشرت الخبر هي صفحة منتحلة لصفة “فرانس 24″، مؤكدا أن الغرض من هذه الإشاعة محاولة “تسميم المناخ السياسي و إثارة الفوضى في البلاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

ومن جانبها، صرحت قناة “فرانس 24” أنها لا تتحمل مسؤولية أخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شعار القناة الفرنسية.

و حذّر المستشار الرئاسي نورالدين بن تيشة، مما ورد على هذه الصفحة من ادعاءات و افتراءات استهدفت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و البلاد، مشيرا في ذات السياق إلى أن الرئيس التونسي بصحة جيدة، و داعيا وسائل الإعلام التونسية إلى الامتناع عن تداول هذه الأخبار الكاذبة.

من جانبه أكد فراس القفراش المكلف بالإعلام في الرئاسة التونسية في تصريح لـ”إرم نيوز” أن السبسي بخير وفي حالة صحية جيدة الصحيّة، مشيرا إلى أنه تمّ تحديد مصدر الإشاعة وسيتمّ التعامل مع مروّجها قضائيّا و “سياسيًّا”.