مجلس كركوك يستأنف جلساته الرسمية الثلاثاء المقبل

قرر مجلس محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم الجمعة، استئناف جلساته الرسمية الثلاثاء المقبل، بعد أكثر من شهر على تعليقها، إثر سيطرة القوات الاتحادية على المدينة التي كانت خاضعة لسيطرة البيشمركة.

جاء ذلك في برقية رسمية صادرة من رئيس المجلس، ريبوار الطالباني، (كردي)، وموجهة إلى أعضاء المجلس.

ووفق الوثيقة، فإن الجلسة المقبلة ستكون الثلاثاء في مبنى المجلس وسط مدينة كركوك، مركز المحافظة.

وأشارت الوثيقة إلى أن المجلس سيناقش في جلسته الوضع في مدينة كركوك.

وتسيطر على مجلس محلي محافظة كركوك، أغلبية كردية، بجانب أقلية عربية وتركمانية، وهو ما ساهم في تمرير قرارات سابقة كانت ضد مواقف الحكومة الاتحادية، مثل رفع علم إقليم الشمال في المحافظة.

وعلى خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم الشمال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت القوات العراقية الاتحادية، خلال حملة أمنية خاطفة الشهر الماضي، سيطرتها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

وكانت البيشمركة سيطرت على تلك المناطق في أعقاب انهيار الجيش العراقي أمام تقدم مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في 2014.

يشار إلى أنه في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، أقال مجلس النواب العراقي (البرلمان) محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، من منصبه، بناءً على طلب من رئيس الحكومة حيدر العبادي.

ويتهم مسؤولون عرب وتركمان في كركوك المحافظ المقال بارتكاب مخالفات إدارية ودستورية أثناء أداء مهامه.

ومن بين المخالفات، طلبه من مجلس المحافظة التصويت على قرار رفع علم إقليم الشمال في كركوك، وتأييده إجراء الاستفتاء في الإقليم، رغم تأكيد حكومة بغداد عدم دستوريته ورفضها التعامل مع نتائجه.

وأصر “كريم”، على البقاء في منصبه وعمله رغم صدور قرار إقالته، إلى حين فراره من المحافظة نحو محافظة أربيل (شمال) لدى سيطرة القوات الاتحادية على كركوك، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقوم الحكومة بتعيين راكان الجبوري، محافظًا لكركوك بالوكالة.