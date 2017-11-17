في محاضرة بجامعة القرآن الكريم بالخرطوم.. مسؤول أمريكي يحث السودان على وقف شامل للنزاعات

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة السودانية بوقف الهجمات في مناطق النزاعات، وإعلان وقف إطلاق نار شامل ونهائي، مع المعارضة المسلحة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وجاء ذلك في محاضرة ألقاها نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، اليوم الجمعة، في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بمدينة أم درمان، غرب العاصمة الخرطوم.

وقال سوليفان الذي وصل الخرطوم، مساء أمس الخميس، في زيارة تستغرق يومين، إننا “نطالب باستمرار بالحوار بين الحكومة، والحركات المتمردة، في إطار عملية سياسية شاملة، لعدم وجود طريق آخر لتحقيق السلام”.

ودعا الخرطوم لوقف الهجمات في مناطق النزاعات بإقليم دارفور غربي البلاد، وجنوب كردفان جنوبي البلاد، والنيل الأزرق في الجنوب الشرقي للبلاد.

وأكد سوليفان أن “على المعارضة المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أن تقبل بالمقترح الأمريكي، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب”، قائلًا إن “السلام والاستقرار سيعيدان البلاد إلى الطريق الصحيح، ونحن مع سودان آمن ومزدهر”.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر في 8 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قرارًا بتمديد وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، في مناطق العمليات العسكرية كافة، حتى تاريخ 31 من شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل.

واقترحت واشنطن في شهر كانون الثاني / يناير الماضي، أن تتوّلى وكالة المعونة الأمريكية والمنظمات الإنسانية، نقل المساعدات والأدوية إلى أي مطار سوداني داخلي، لتتأكد السلطات السودانية من محتوى الشحنة، ومن ثم نقلها للمتضررين في مناطق سيطرة “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع شمال” في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووافقت الخرطوم على المقترح الأمريكي، لكن “الحركة الشعبية” رفضته، واقترحت في آخر مفاوضات بينها والحكومة في شهر آب/ أغسطس الماضي، بديلاً بإدخال 20% من المساعدات عبر منفذ “أصوصا” الإثيوبي، لكن مفاوضي الخرطوم عارضوا المقترح.