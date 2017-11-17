6 قتلى و45 جريحًا بقصف صاروخي على دمشق

المصدر: أ ف ب

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 45 آخرون بجروح في قصف بقذائف الهاون والصواريخ استهدف عددًا من أحياء دمشق.

وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا) بأن القصف مصدره الغوطة الشرقية، وهي منطقة تقع شرق العاصمة دمشق وتسيطر عليها فصائل معارضة وتفرض عليها قوات النظام حصارًا مطبقًا.

ووصفت “سانا” القصف بأنه “خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر”.

والغوطة الشرقية أحد آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، ويعيش فيها نحو 400 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية جراء حصار تفرضه قوات النظام منذ 4 سنوات.

والغوطة الشرقية هي واحدة من 4 مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض توتر في أيار/ مايو الماضي، في إطار محادثات أستانا برعاية كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.