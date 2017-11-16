حماس: مقبلون على المزيد من “تذليل الصعاب” لتحقيق المصالحة

أكّد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حركته مقبلة على “المزيد من عملية تذليل الصعاب (دون توضيحها)؛ لتحقيق المصالحة”.

وقال السنوار، خلال استضافته في اللقاء الوطني الحواري الأول، بعنوان “متطلبات دعم وإنجاح مسار المصالحة الوطنية”، والذي ينظّمه مركز “مسارات”، للدراسات والأبحاث، “امتلكنا الجرأة كي نخطو الخطوات السابقة في ملف المصالحة”.

وأضاف:” خطونا خطوات إيجابية، لكن العملية ليست سهلة، تحتاج لجهد كبير، ودرجة عالية من الصبر”.

وذكر أن حركته، حققت خلال حوارات القاهرة الأخيرة، “تقدماً ملموساً، واستطاعت أن تترجمها على أرض الواقع، بخطوات عملية”.

وأوضح السنوار، أن حركته أبلغت حركة “فتح”، خلال لقاء القاهرة الأخير، أنه “غير مسموح بالتراجع عن المصالحة”.

وقال:” صحيح أننا نتقدم ببطء في ملف المصالحة، لكن التراجع غير مسموح”.

وجدد السنوار تأكيد حركته، أنها ذاهبة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للعاصمة المصرية القاهرة؛ لاستكمال حوارات المصالحة.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس”، اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بتسليم حركة حماس، إدارة شؤون قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس)، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم.