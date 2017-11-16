انسحاب النواب الأكراد من جلسة للبرلمان العراقي بعد محاولات لإقالتهم

انسحب النواب الكرد، من جلسة البرلمان العراقي، التي عقدت، اليوم الخميس، بعد محاولة عدد من النواب إقالتهم؛ على خلفية مشاركتهم في استفتاء الانفصال، الذي أجري في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأدرج البرلمان ضمن جدول أعماله اليوم، التصويت على قرار إقالة النواب الكرد، المشاركين في الاستفتاء، بدعم من ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

وانسحب النواب الأكراد من الجلسة؛ للإخلال بالنصاب، ومنع التصويت على هذا القرار، الذي اعتبروه محاولة جديدة؛ لتهميشهم وإقصائهم.

وقال النائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، إن البرلمان كان على وشك إصدار قرار يعاقب النواب، الذين وصفهم بـ”الانفصاليين”، لولا انسحاب النواب الكرد.

وأضاف، أن “الجلسة كانت تتضمن التصويت على تقرير اللجنة البرلمانية، الخاصة بمعاقبة النواب الانفصاليين، لكن النواب الكرد انسحبوا، ومعهم آخرين من كتل أخرى لم يصوتوا”.

ومنذ إجراء الاستفتاء، سعى نواب في البرلمان العراقي، إلى إقالة نظرائهم الكرد، الذين شاركوا في الاستفتاء، ومنعهم من دخول قبة البرلمان.

وكان من المفترض، حضور نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جلسات البرلمان، لكن عدم حصولهم على تأشيرات للعاصمة بغداد؛ منعهم من حضور الجلسة.