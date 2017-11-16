عون: الحريري سيكون في فرنسا السبت قبل أن يعود إلى بيروت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري سيصل فرنسا يوم السبت قبل أن يعود إلى بيروت وعندها يقرر في مسألة الاستقالة.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، قال عون إن الحريري سيصل يوم السبت إلى باريس مع عائلته ليرتاح في فرنسا أيامًا قليلة معدودة قبل أن يعود إلى بيروت وعندها يقرر في مسألة الاستقالة.

ولفت الرئيس عون أن كل هذه الأزمات “لن تثنينا عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو/ أيار القادم مهما بلغت التحديات.

وكان الرئيس اللبناني اعتبر، الأربعاء، الحريري، “محتجزًا وموقوفًا” بعد انقضاء نحو 12 يومًا على مكوثه في السعودية بعد استقالته.

وأعلن الحريري استقالته يوم 4 نوفمبر/تشرين الأول من الرياض في خطاب متلفز قال فيه إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله، داعيًا مجلس الأمن الدولي والحكومات الأوروبية إلى التدخل.

والأحد الماضي، أعلن الحريري، في مقابلة تلفزيونية مع قناة المستقبل، هي الأولى له بعد الاستقالة، أنه سيعود إلى لبنان “خلال أيام لا أسابيع أو أشهر” من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.