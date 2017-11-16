مصادر لـ “إرم نيوز”: تونس تحتضن “الاجتماع الثلاثي” المقبل حول ليبيا في فبراير

كشفت مصادر دبلوماسية تونسية، اليوم الخميس، عن أن تونس، ستحتضن الاجتماع المقبل، بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر؛ لمتابعة المبادرة الثلاثية، الهادفة إلى تحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية.

وقالت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عنها، لـ “إرم نيوز” إن هناك حرصًا مشتركًا على تكثيف الاجتماعات بين دول الجوار الليبي، حتى التوصل إلى حل سياسي، مشيرة إلى ظهور “بوادر إيجابية ” خلال الاجتماع، الذي انعقد، أمس الأربعاء، في القاهرة، بين وزراء الخارجية الثلاثة.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيُعقد في شباط/ فبراير المقبل، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد “نسقًا سريعًا” في المشاورات، التي تجري بين دول الجوار الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، قد اتفقوا خلال الاجتماع التشاوري، الذي عُقد يوم أمس بالقاهرة، على مواصلة دعم الخطة الأممية، وجهود المبعوث الخاص إلى ليبيا، حتى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في ليبيا، وإجراء انتخابات حرة نزيهة بحلول الصيف المقبل، وفقًا لخريطة الطريق الأممية، التي تمّ طرحها خلال اجتماع رفيع المستوى، في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحذّر وزراء الخارجية الثلاثة، الأطراف الليبية، من خطورة الوصول إلى فراغ سياسي قريب في ليبيا، تستفيد منه الجماعات المتطرفة، مؤكدين في الوقت ذاته، على دعم الحوار السياسي؛ للتوصل لحل شامل للأزمة، ورفض التدخل العسكري.

وتتكون خريطة الطريق، التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة، من 3 مراحل، تبدأ بتعديل “اتفاق الصخيرات”، ثم عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمم المتحدة، وإجراء حوار مع الجماعات المسلحة؛ لدمجها في العملية السياسية والحياة المدنية، ومبادرة لتوحيد الجيش الليبي، على أن يتم ذلك في غضون سنة من إجراء استفتاء على الدستور، تتلوه انتخابات رئاسية وبرلمانية.