موسكو: نجري اتصالات مع الحريري في الرياض‎

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تجري اتصالات مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عبر سفارتها في الرياض.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن الحريري قد التقى في العاصمة السعودية بعدد من الدبلوماسيين الأجانب، بينهم السفير الروسي لدى المملكة، بحسب موقع قناة “روسيا اليوم”.

وأضافت زاخاروفا أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سيصل موسكو غداً الجمعة بزيارة رسمية، ليجتمع بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأوضحت المتحدثة أن “لبنان يشهد حاليًا وحدة مجتمعية؛ إذ تعرب القوى السياسية والطائفية المختلفة عن تمسكها بسيادة دولتها”.

وتابعت قائلةً إن “قيادة البلاد تجري اتصالات مكثفة في أكبر عواصم العالم؛ من أجل تفعيل الدعم الدولي لسيادة لبنان”.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعارض بشدة أي تدخل خارجي في شؤون لبنان، معربة عن دعم الطرف الروسي لسيادة واستقلال هذه “البلاد الصديقة” ووحدة أراضيها.

ونوهت المتحدثة بأن “الاستقرار داخل لبنان تَعزز بشكل ملحوظ منذ تجاوز الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة الحريري”.

وفي الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلاً، في خطاب متلفز، إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.

والأحد الماضي، أعلن الحريري، في حوار تلفزيوني، أنه سيعود إلى لبنان “خلال أيام لا أسابيع أو أشهر” من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.