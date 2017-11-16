التوقيع على إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان

وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بطرفيها الحكومي، ومجموعة القادة السابقين، على وثيقة القاهرة لتوحيد الحركة في مقر المخابرات العامة المصرية، اليوم الخميس.

ونقل التلفزيون المصري وقائع حفل التوقيع على الاتفاق، الذي نجحت مصر في التوصل إليه مع الأطراف المتصارعة في جنوب السودان، كمقدمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.

وأصدرت الحركة بيانًا عقب التوقيع على الوثيقة، قالت فيه: “إن القاهرة استضافت اجتماعًا، خلال الفترة من يوم الـ13 من نوفمبر الجاري وحتى الـ16 من نوفمبر للحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها الحكومي ومجموعة القادة السابقين، حيث تم الاتفاق على إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، بوساطة رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني”.

وأضاف البيان أن: “الاتفاق تضمن عودة النازحين، واللاجئين إلى مناطقهم جنوب السودان، ودعم عملية السلام، والاستقرار هناك، كما تضمن أيضًا الاتفاق على قيام المخابرات المصرية بمتابعة بنود الاتفاق، في خطوة تهدف إلى وقف الحرب، ودعم عملية السلام”.