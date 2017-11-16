الحكومة الليبية المؤقتة تصدر مذكرة اعتقال بحق عميد بلدية طبرق

أصدرت وزارة الداخلية بـ”الحكومة المؤقتة” في ليبيا، في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق عميد بلدية مدينة طبرق بسبب تعامله مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها قناة “النبأ” (خاصة).

واستغرب عميد بلدية طبرق، الناجي مازق، اليوم الخميس، صدور مذكرة الاعتقال بحقه من قبل وكيل عام وزارة الداخلية بـ”الحكومة المؤقتة”، برئاسة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وأضاف مازق، في تصريح لموقع “بوابة الوسط”، أن “المجلس البلدي بطبرق تواصل مع حكومة الوفاق لحل مشاكل يعاني منها المواطن في المدينة، بعد أن خذلته “الحكومة المؤقتة”، التي طرقنا، دون جدوى، أبواب وزارتها لحل هذه المشاكل” بحسب قوله.

وأمر الثني، الأحد الماضي، حكومته بالقبض على المسؤولين المحليين، الذين يثبت تعاملهم مع حكومة الوفاق.

وزار عدد من رؤساء البلديات في المناطق الشرقية، الخاضعة لسيطرة حكومة الثني، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في العاصمة طرابلس (غرب)، أخيرًا، بحسب بيانات للمكتب الإعلامي للسراج.

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي (1969-2011).