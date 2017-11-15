 “الأعلى للدولة” الليبي يبدي انزعاجه من تجاهل مقترحات مبعوث الأمم المتحدة

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالإجماع، الأربعاء، على الترحيب بتبني مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الدكتور غسان سلامة، لمقترحات المجلس، بالتركيز على تشكيل السلطة التنفيذية وتأجيل المسائل الأخرى إلى وقت لاحق.

وعبّر المجلس في بيان صدر مساء الأربعاء، عن انزعاجه الشديد من تجاهل مُقترح المبعوث الأممي لمبدأي التوافق والشراكة، اللذين يُعتبران شرطين مُهميْن لتأسيس اتفاق عادل وفعّال وقابل للإنفاذ.

وأكد أن “اختيار مقترحه يقتضي حتمًا مشاركة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفق أي طريق، وعلى قدم المساواة التامة بينهما، بحيث لا ينفرد أحدهما بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر”.

كما أشار إلى “إجماع الليبيين شبه الكامل على ضرورة الوصول إلى اتفاق ينهي المرحلة الانتقالية، ويوفر الظروف الملائمة للاستفتاء على دستور دائم، وانتخابات عامة حرة ونزيھة تُدشن عهدًا جديدًا من السلام والتنمية”.

وجدد التزامه “بتعميق نمو العملية السياسية، وإتاحة فُرص أكبر للوافدين الجدد إلى الساحة السياسية، وقناعته أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بعد مشاورات واسعة مع جميع مكونات المجتمع”.

وشدد على “أهمية اختيار رئيس الحكومة من قبل المجلس الرئاسي بالإجماع، وتشكيل حكومته في مدة محددة تحال إلى مجلس النواب عن طريق المجلس الرئاسي”.

وتطرق المجلس الأعلى إلى “الأهمية القصوى لقيام مجلس النواب بالتصويت على الحكومة، بما لا يُجاوز مرتين في مدة محددة قصيرة، وإذا لم تنل الثقة في المرة الثانية أو لم تنعقد الجلسة، تكون الحكومة قد نالت الثقة حكمًا دون الحاجة إلى أي إجراء آخر”.