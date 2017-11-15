الإفراج عن السعودي علي البشراوي المختطف في لبنان

أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الأربعاء، بأنه تم الإفراج عن المواطن السعودي علي البشراوي، الذي اختطف في لبنان قبل أيام.

وقالت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام: إن “البشراوي تُرك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة في حوش السيد علي”.

وكان تلفزيون الجديد قد ذكر عبر موقعه الإلكتروني، أن “الخاطفين أطلقوا سراح البشراوي قرب حاجز للجيش في منطقة البقاع اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “مخابرات الجيش تسلمته”.

والسعودي علي البشراوي من مواليد 1985، اختطف من منزله في منطقة “جوار أدما”، الأسبوع الماضي، بعد أن تم استدراجه من قبل مجهولين إلى خارج منزله”.

وتلقت زوجته لاحقًا اتصالًا من خاطفيه، يطلبون فيه فدية بقيمة مليون دولار، ارتفعت إلى مليون ونصف المليون دولار، لتتصل الزوجة بأهله في المملكة، وتبلغهم عن عملية الاختطاف، بحسب تقارير إعلامية.

ونفذت وحدات من الجيش اللبناني، السبت الماضي، مداهمات في منطقة البقاع، في حين ذكرت مصادر أن المداهمات ذات صلة بجهود السلطات؛ للإفراج عن المواطن السعودي المختطف.