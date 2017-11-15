العراق يعلن اعتقال 75 شخصًا لإثارتهم النعرات الطائفية

أعلن وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجي عن اعتقال 75 شخصًا بسبب إثارتهم النعرات الطائفية، وتعكير العلاقات الخارجية للعراق مع الدول المجاورة أثناء ما يسمى “الزيارة الأربعينية” لمدينة كربلاء، المقدسة لدى الشيعة، والتي انتهت قبل أيام.

وقال الأعرجي، في مؤتمر صحفي في مدينة النجف، إن “قواتنا اعتقلت 75 متهمًا بإثارة النعرات الطائفية الذين يحاولون تعكير صفو الحياة في العراق”، مؤكدًا “أننا سنضرب بيد من حديد لمن يحاول إثارة النعرات الطائفية من الأجانب، فكما وفرنا لهم كل شيء يجب احترام البلد وقوانينه”، بحسب ما نقلته قناة السومرية التلفزيونية.

ويأتي إعلان الأعرجي بعد تنظيم عددٍ من المواطنين البحرينيين المطلوبين للقضاء البحريني معرضًا للصور ومنتدى في كربلاء أثناء “الزيارة الأربعينية” اعتبر مسيئًا لدولة البحرين.

وردًّا على ذلك، أصدرت السفارة البحرينية بيانًا عبرت فيه عن استيائها ورفضها التام لانعقاد المؤتمر، وطالبت السلطات العراقية بإجراء تحقيق بالموضوع وضرورة إيقافه.

كما أعلن الأعرجي أن شرطة النجف، والتي ستشهد مناسبة أخرى هي ذكرى وفاة الرسول في الأسبوع المقبل، بحاجة إلى جهود استثنائية لحفظ الأمن فيها مع محافظة كربلاء بسبب وجود المراقد الدينية التي تشهد زيارة الكثيرين أثناء العام، فضلًا عن وصول أعداد كبيرة من دول الجوار والدول الإسلامية، إلى هاتين المحافظتين.

وأثناء المناسبة الدينية هذا العام، قام عدد من الزوار الإيرانيين أيضًا بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية ودول الجوار في محافظتي كربلاء والنجف، وهو ما قوبل برفض واسع من المواطنين العراقيين والحكومة العراقية، التي شددت من إجراءاتها في هذا الصدد.