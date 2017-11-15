الجيش المصري يعلن تدمير 5 أوكار لعناصر إرهابية وسط سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، تدمير 5 أوكار ،وعربتي دفع رباعي لعناصر مسلحة وسط سيناء، شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي: إن “قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني دمرت عدد (5) أوكار، و(2) عربة دفع رباعي خاصة بعناصر تكفيرية وسط سيناء”.

وأشار إلى أن “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية في سيناء”.

ويطلق الجيش المصري تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ ما يزيد على سنتين، تشهد مصر، بشكل متكرر، عمليات مسلحة تستهدف مواقع عسكرية وشرطية ومسؤولين أمنيين؛ ما أسفر عن مقتل المئات.