ماكرون: نأمل أن يتمكن الحريري من العودة إلى لبنان

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله في أن يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري من العودة إلى لبنان.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن “الرئيس ماكرون جدد خلال استقباله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في باريس، التعبير عن أمله في أن يتمكن سعد الحريري من العودة إلى لبنان كما أعلن”.

وأضاف البيان أن الوزير اللبناني “شكر فرنسا على دعمها للشعب اللبناني ودورها الفاعل في الأزمة، وشدد على ضرورة أن يتمكن سعد الحريري من العودة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة لإسباغ الطابع الرسمي على استقالته”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، شدد خلال جلسة مساءلة للحكومة أمام البرلمان، الثلاثاء، على ضرورة أن يتمكن الحريري من “العودة بحرية” إلى بلده.

وقال فيليب إن “المطلوب هو أن يتمكن الحريري من العودة بحرية إلى بلده لتوضيح وضعه طبقًا للدستور اللبناني”.

وأشار فيليب إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، سيتوجه الأربعاء إلى السعودية حيث “سيبحث مع السلطات السعودية سبل الخروج من الوضع الحالي”.

وأضاف: “نأخذ المبادرات الضرورية من أجل أن يحصل لبنان على كل الدعم الدولي الذي يستحقه”.

وسيلتقي لودريان مساء الأربعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحث معه الوضع في لبنان، بحسب ما أعلنت وزارته.

وكثفت فرنسا خلال الأيام الأخيرة مبادراتها لضمان عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى لبنان، بعد أن أعلن استقالته من الرياض في الرابع من الشهر الجاري ولا يزال هناك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى في التاسع من الشهر الجاري زيارة خاطفة إلى الرياض التقى خلالها ولي العهد السعودي.

وكان الحريري أعلن استقالته في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في بيان تلفزيوني مفاجئ تلاه من الرياض.

ولم يقبل رئيس الجمهورية ميشال عون بعد استقالة رئيس الوزراء.

وأعلن الحريري، الأحد الماضي، في مقابلة تلفزيونية أنه سيعود إلى لبنان قريبًا، مؤكدًا أن تدخل إيران في الشؤون اللبنانية وفي شؤون الدول العربية، ووقوف حزب الله إلى جانبها، هو أحد أبرز اسباب استقالته.