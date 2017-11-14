الرئيس اليمني يغادر الرياض متوجهًا إلى ألمانيا

غادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض، متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين.

وقالت وكالة “سبأ” الحكومية، إن “الرئيس عبد ربه منصور هادي، غادر الرياض، محل إقامته المؤقت، اليوم، متوجهًا إلى ألمانيا، للمشاركة في أعمال قمة (كوب 23 للمناخ)”.

وتهدف القمة التي تشارك فيها 200 دولة، للتحرك بصورة عاجلة ضد الاحتباس الحراري، وإحراز تقدم في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ.

وذكرت “سبأ”، أن “الرئيس هادي وقّع على اتفاقية باريس للتغير المناخي عن بلاده، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الــ 71”.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس اليمني كلمة بلاده في أعمال المؤتمر، الذي يُعقد في مدينة بون الألمانية في الفترة من 6 إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري وبرعاية أممية.