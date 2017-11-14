بالفيديو.. بولا يعقوبيان⁩ بعد عودتها لبيروت: مقابلة ⁧سعد الحريري⁩ “تجربة العمر”

وصلت الإعلامية ⁧اللبنانية، بولا يعقوبيان⁩، إلى بيروت، اليوم الثلاثاء، عائدة من العاصمة السعودية، الرياض، بعد إجرائها مقابلة مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، أول أمس الأحد.

ونقل حساب إعلاميات “i3lamyat” على موقع “إنستغرام” عن يعقوبيان قولها: إن “مقابلة ⁧سعد الحريري⁩ في الرياض أعتبرها تجربة العمر، صحفيًا وإنسانيًا ومهنيًا، وعلى الصعد كافة”.

وأضافت أن “توقعات الناس كانت كبيرة جدًا”، معربة عن تمنياتها بـ”ألا تكون قد خذلتهم أو خذلت مهنتها، الممتدة على مدى 23 عامًا”.

ورجحت الإعلامية اللبنانية عودة الحريري “قريبًا جدًا”.

ووصفت يعقوبيان مقابلة رئيس الوزراء اللبناني بأنها “الأصعب في مسيرتها المهنية”.

وأضافت أن “مواقف السعودية⁩ تجاه ⁧لبنان⁩ لا تنكر، وعلى المستوى الشخصي كان للسعودية خير عليّ، وكثير من اللبنانيين مثلي، الذين يصل عددهم في المملكة إلى 250 ألف شخص”.

وكان الحريري ظهر في مقابلة مع تلفزيون “المستقبل” اللبناني، التابع لتيار المستقبل الذي يتزعمه، وهي الأولى منذ تقديمه استقالته من الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد تداول شائعات حول وجوده في “الإقامة الجبرية” أو توقيفه.

وأشار الحريري في المقابلة إلى أن علاقته بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ممتازة، وأنه “حر” في تنقلاته بالمملكة.

وأكد أنه سيعود إلى لبنان قريبًا، لافتًا إلى أن التراجع عن استقالته وارد في حال تم احترام سياسة “النأي بالنفس”.