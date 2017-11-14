روسيا: لم نتعهد بضمان انسحاب القوات الموالية لإيران من سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتعهد بضمان انسحاب القوات الموالية لإيران من سوريا.

وأضاف لافروف، أنه “بخصوص ما يدور في الأراضي السورية، فإننا لم نبحث ذلك بعد مع الأمريكيين، سوى أننا نؤكد حقيقة التواجد الشرعي لنا وللإيرانيين، بدعوة من الحكومة، وكذلك نؤكد حقيقة التواجد غير الشرعي الذي أوجدته الولايات المتحدة”، بحسب وكالة “سبونتك” الروسية.

واعتبر، أن “مجموعات المسلحين الموالين للولايات المتحدة، من مختلف المجموعات، يشكلون الخطر الأكبر في سوريا”، مشيرًا إلى أن “تصريحات البنتاغون، حول أن الولايات المتحدة لن تخرج من سوريا، تتعارض مع اتفاقيات جنيف”.