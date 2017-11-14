البطريرك بشارة الراعي بجتمع بالحريري في الرياض

اجتمع البطريرك الماروني اللبناني، بشارة بطرس الراعي، اليوم الثلاثاء، في السعودية مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، أن “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التقى في مقر إقامته، الرئيس سعد الحريري”.

وأعلن الحريري استقالته فجأة في كلمة بثها التلفزيون قائلًا: إنه يعتقد أن هناك مؤامرة لاغتياله، واتهم إيران وحليفها حزب الله ببث الفتنة في العالم العربي.

واستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق، بمكتبه بقصر “اليمامة” في الرياض، البطريرك بشارة ،الذي يقوم بأول زيارة تاريخية للملكة.

واستعرض الملك والبطريرك، العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، في الوقت الذي أكدا فيه على “أهمية دور الأديان والثقافات في تعزيز التسامح، ونبذ العنف ،والتطرف ،والإرهاب، وتحقيق الأمن، والسلام لشعوب المنطقة والعالم”.