كردستان تؤكد احترامها توجه القضاء الداعي لوحدة العراق

أكدت حكومة إقليم كردستان شمال العراق، اليوم الثلاثاء، احترامها حكمًا قضائيًا صدر عن المحكمة الاتحادية العراقية ،قبل أيام، وأكد على وحدة العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية، أكدت الأسبوع الماضي، على عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون في البلاد.

وقالت: “إن المادة الأولى من الدستور العراقي ،أكدت على وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة”.

وتنص المادة على أن “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”.

وقالت حكومة كردستان في بيان اليوم:” نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسًا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات، عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور”.

وأضافت الحكومة أنها ملتزمة “دومًا بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية … وترحب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه”.