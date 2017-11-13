السراج: غياب المسؤولية الوطنية أوصل البلاد إلى أزمتها الحالية

قال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فايز السراج، إن ما وصفه بغياب المسؤولية الوطنية لدى البعض، أوصل البلاد إلى ما تواجهه اليوم، من “أزمة وانقسام سياسي، ألقى بظلاله على مؤسسات الدولة”.

وبيّن السراج، أثناء استقباله وفدًا من بلدية قصر خيار، التابعة للعاصمة طرابلس، أنه “رغم صعوبة الظروف وقلة الموارد، فإنه مهتم بتوجيه الإمكانيات المتاحة؛ لحل مشكلات الليبيين بعدل وتوازن”.

وكان الوفد، حمل إلى السراج مطالب أهالي قصر خيار، 75 كلم شرق طرابلس، بحل مشكلات المرافق الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه، حيث أصدر السراج تعليماته للجهات المعنية، بإيجاد الحلول لها، بصورة “عاجلة ودون إبطاء”.

وتعاني ليبيا من وضع اقتصادي واجتماعي صعب؛ نتيجة للحرب المستمرة والانقسام السياسي، منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، في العام 2011.