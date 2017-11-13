مفتي لبنان: هناك إجماع بين كل الطوائف على بقاء الحريري في منصبه

أكد مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن هناك إجماعًا من جميع الطوائف المسلمة والمسيحية على ضرورة بقاء رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري في منصبه.

وشدد المفتي، خلال استقباله اليوم الإثنين وفدًا من مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني ومسقط رأس عائلة الحريري، على ضرورة تسوية الأزمة الحالية والتمسك بالدستور.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي قوله بعد اللقاء في بيروت: “جئنا إلى دار الفتوى نمثل الروح الصيداوية، وأبدينا لسماحته تقديرنا لدوره الكبير الذي يقوم به والجهود التي يبذلها لحل الأزمة”.

وأضاف: “طمأننا سماحته بأن المطلب الآن هو المحافظة على الدستور واتفاق الطائف، وأننا لا نريد أن تنحرف البوصلة، ولا شك بأن رئيس وزراء لبنان هو الشيخ سعد الحريري، وهناك إجماع من جميع الأطراف مسلمين ومسيحيين على أن الوضع الحالي يتطلب رئيس وزراء بمواصفات سعد رفيق الحريري.”

ومساء أمس الأحد، أكد الحريري، في مقابلة متلفزة بثتها قناة “المستقبل” اللبنانية التابعة لكتلته البرلمانية (تيار المستقبل)، وهي الأولى له منذ إعلانه استقالته من الرياض في الرابع من الشهر الحالي، أنه “مهدد طوال حياته وأن النظام السوري يهدد حياته”. وأشار إلى أنه قد يتراجع عن قرار الاستقالة وسيعود إلى لبنان “قريبًا جدًا” لمتابعة “الوسائل الدستورية”، على حد قوله.

وجدد الحريري التأكيد على أن إيران لا تزال تواصل تدخلاتها في شؤون لبنان والدول العربية، وأنه استقال في مسعى منه “لتنبيه اللبنانيين من هذا الخطر”.