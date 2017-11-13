إيران: لا نتدخل في شؤون لبنان وتصريحات الحريري تعطي أملًا بعودته

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن بلاده لا تتدخل في الشأن اللبناني، مشيرًا إلى أن تصريحاتٍ أدلى بها رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، تعطي الأمل في أنه سيعود قريبًا إلى بلده.

ونقل التلفزيون الإيراني عن قاسمي قوله، إن “تصريحات الحريري يوم الأحد تعطي أملًا صغيرًا في احتمال عودته إلى لبنان“.

واستقال الحريري من منصبه في خطاب تلفزيوني من السعودية قبل 9 أيام.

وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية، الأحد، إنه “سيعود إلى لبنان خلال أيام”، ملمحًا إلى “إمكانية التراجع عن استقالته في حال وافقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران، على البقاء بعيدًا عن الصراعات الإقليمية مثل: الصراع في اليمن”.

وكانت هذه هي أول تصريحات علنية للحريري منذ إعلانه الاستقالة من الرياض يوم الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.