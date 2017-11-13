مصادر: عون سيدعو لحوار بمشاركة الحريري قريبًا

كشفت مصادر لبنانية ،عن اعتزام الرئيس اللبناني ،العماد ميشال عون، الدعوة إلى طاولة حوار في الأسابيع المقبلة، بمشاركة رئيس الوزراء المستقيل ،سعد الحريري.

وقالت المصادر، يوم الاثنين، إن “رئيس الحكومة ،سعد الحريري، لن يقدم استقالة خطية إلى رئيس الجمهورية، بل سيشارك في الحوار”.

وأشارت إلى أن “نتيجة الحوار غير معروفة، لكن الأكيد أن هناك غطاء عربيًا دوليًا روسيا أمريكيًا يضمن الاستقرار اللبناني، ووحدة لبنان، وسيادته”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ،سعد الحريري ،قال ،أمس الأحد في مقابلة تلفزيونية: إن “ما يجري إقليميًا خطر على لبنان، واستقالته من أجل مصلحته”، مؤكدًا أنه “سيدرس الإجراءات الأمنية للعودة إلى بيروت ،خلال يومين أو ثلاثة”.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلن الحريري استقالته، أثناء زيارة للسعودية، قائلًا في خطاب تلفزيوني، إنه يعتقد بوجود “مخطط لاغتياله”.

وأرجع قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان، وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.